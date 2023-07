Cirka 28 cheeseburgere.

Det svarer til rundt regnet 7.000 kalorier, og det er lige præcis det, Jonas Vingegaard dagligt skal indtage til Touren.

På storholdet Jumbo-Visma har kongen af de franske landeveje et utrolig præcist setup omkring sig, når det gælder kost.

Alt måles og vejes, og faktisk er der udarbejdet en app til rytterne, der forklarer dem præcist hvor meget de skal spise og hvornår.

Kosten bliver monitoreret meget skarpt hos Jumbo-Visma. Her ved man eksempelvis, at den danske stjerne elsker kebab. Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Kosten bliver monitoreret meget skarpt hos Jumbo-Visma. Her ved man eksempelvis, at den danske stjerne elsker kebab. Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix

»Det er sindssygt fascinerende. Jeg ved ikke, om jeg ville få lidt præstationsangst, hvis nogen overvågede min kost så præcist, som det dér,« siger B.T.s Tour-reporter Frederik Gernigon i podcasten 'Touren på bagsædet.'

Her forklarer Jumbo-Vismas ledende ernæringsspecialist, Martijn Redegeld, blandt andet, hvad Jonas Vingegaard rigtig godt kan lide at spise under Touren.

Og svaret havde vi ikke lige forventet.

»Jeg ved, at han er stor fan af kebab. Det kan han lide at spise uden for sæson. Under Touren laver vi helt sikkert en sund og god kebab i forhold til at skulle præstere. Det kan gøre ham glad,« siger Redegeld.

Han afslører også, at Jonas Vingegaard havde meget at lære i forhold til kost, da han kom til Jumbo-Visma i 2019.

»Da han kom til holdet, skulle han lære en masse på forskellige parametre, og kost var klart et af dem. Uden for sæsonen spiste han meget forskelligt fra det, vi ser ham gøre nu.«

Du kan lytte til hele snakken i dagens udgave af 'Touren på bagsædet,' som du kan lytte til lige her.