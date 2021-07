Så gælder det 9. etape i dette års Tour de France - og sikke en etape! Etapen er 144,9 kilometer lang og rytterne skal over den første stigning uden for kategori i form af Col du Pré efter 80 kilometer. Rytterne slutter af på kategori 1-stigningen Montée de Tignes.

Jumbo Vismas holdkaptajn Primoz Roglic udgik her til morgen fra løbet, så nu hviler øjnene på unge Jonas Vingegaard. Der kom også en regulær bombe, da Van der Poel fortalte, at han heller ikke stiller til start, da han fokuserer på OL i Tokyo. Følg det hele her i LIVE-bloggen.