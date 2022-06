Lyt til artiklen

Coronaspøgelset har over de seneste uger desværre vist sig frem igen.

Og det er særligt i cykelsporten, at virussen har spredt sig og haft konsekvenser for ryttere og hold, der har været tvunget til at forlade flere løb i den seneste tid.

Nu er endnu en rytter ramt, og det efter en særdeles succesfuld tid.

Den 23-årige nordmand Andreas Leknessund fra DSM-holdet viste sig for nylig for alvor frem på cykelscenen, da han vandt 2. etape af Schweiz Rundt og efterfølgende lå godt med i klassementet.

Men nu må han forholde sig til en positiv coronatest - kort før hans ventede Tour de France-debut.

»Jeg føler mig heldigvis ikke meget dårlig,« siger Leknessund til TV2 i Norge, inden han tilføjer om sine Tour de France-chancer:

»Hvis det ikke bliver værre, får det ikke nogen indflydelse på mine muligheder.«

Nordmanden er holdkammerat til danske Søren Kragh Andersen og Casper Pedersen, der i sidste uge også blev testet positiv - de var en del af de over 30 ryttere, som forlod Schweiz Rundt.

I Slovenien Rundt blev danske Mikkel Bjerg også ramt af corona og måtte udgå.

På søndag skal flere af Danmarks bedste ryttere pudse Tour de France-formen af ved DM, og her har Danmarks Cykle Union taget konsekvensen af den galopperende coronasmitte blandt rytterne.

Derfor er mundbind, afstand og spritten tilbage - det kan du læse mere om HER.