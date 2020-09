Det er ikke altid lige sjovt at være professionel rytter.

Så når man lever med stram disciplin, hård træning og altid går sulten i seng det meste af året, så bliver der gået til den, når der endelig er mulighed for at have det lidt skægt.

Sådan var det i hvert fald for de to tidligere ryttere Brian Holm og Jesper Skibby, der trådte i pedalerne i 80'erne og 90'erne.

Brian Holm og Jesper Skibby.

»Når man lever så fanatisk, i så lang tid. Sove klokken 10, lange underbukser, ørepropper, sovebriller, magert kød til aftensmad, yoghurt, en banan.«

»Man lærer at gå sulten i seng. Så når man giver los, så sker der et eller andet. Så stikker den også af,« fortæller Brian Holm.

Både Holm og Skibby lægger ikke skjul på, at de gennem deres karriere har haft det sjovt – og måske også lidt for sjovt en gang imellem – men de tog altid træningen og alt det, der fulgte med at væreprofessionel, seriøst.

