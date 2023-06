Jørgen Leth gør formentlig aldrig comeback til Tour de France.

Sidste år var den folkekære forfatter og kommentator en del af dækningen af verdens største cykelløb hos Discovery.

Men det var formentlig sidste gang, at han arbejdede i forbindelse med løbet.

Det afslører han over for B.T.

Jørgen Leth og Bastian Emil Goldschmidt har samarbejdet om en ny bog, 'Der var engang en mand som hed Fausto Coppi – Fortællinger om cykelløb'. Bastian Emil kalder bogen for 'et livsværk med tekster fra 62 til 23,' for Jørgen Leth. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

»Jeg skal bare nyde det i år. Jeg havde en lille plan, men den har jeg opgivet,« siger Jørgen Leth, som lavede optaktsprogrammer til løbet sidste år.

Tidligere på måneden udgav han bogen 'Der var engang en mand som hed Fausto Coppi' sammen med den yngre kommentator og forfatter, Bastian Emil Goldschmidt.

Den stiller skarpt på Leths arbejde med cykelsporten gennem otte årtier, og den indeholder netop et kapitel om sidste års Tour de France.

»Denne her bog er jeg meget glad for, at vi har lavet. Man kan sige, at den afslutter mit arbejde med Touren. Jeg regner for eksempel ikke med at komme tilbage som kommentator. Jeg synes, at det er et fint punktum med den bog,« siger Jørgen Leth.

Oprindeligt ville den 86-årige cykelentusiast være taget til Tour-starten i Baskerlandet med sin søn, Asger.

I stedet for skal han nu se løbet hjemmefra på Palma de Mallorca.

»Jeg tager ikke til Touren. Jeg kan ikke lide at komme ind udefra og komme ind i det der akkrediteringshelvede, selvom jeg er populær hos ledelsen,« forklarer Jørgen Leth.

»Jeg kan ikke få mig selv til at komme ind i det dér spil uden at have en virkelig rolle. Det har jeg ikke, der er ikke nogen, der har bedt om mit arbejde. «

Som en slags symbolsk afrunding vil det stå tilbage, at det sidste Tour de France, Jørgen Leth beskæftigede sig med professionelt, var det år, hvor en dansker sejrede i løbet.

Endda efter, at starten blev givet i Danmark.

»Det er fantastisk,« lyder det fra Jørgen Leth.