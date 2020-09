Det virker næsten naturstridigt. For første gang i mere end 10 år er Jørgen Leth ikke i Frankrig under verdens største cykelløb.

I stedet har han hænderne fulde med at lede den prestigefyldte sommer-filmskole Ecole de Leth – men det forhindrer ikke den 83-årige poet i at følge med.

Danmarks mest ikoniske cykelstemme er nemlig langtfra færdig med sin livslange flirt med Tour de France – og TV2.

»Jeg ser hver etape – det gør jeg. Jeg følger med. Rigtig meget. Jeg er fuldstændig orienteret – up to date, altid – på cykelsporten. Mere end de fleste tror. Mere end de fleste kolleger er. Jeg følger med hele tiden,« siger Jørgen Leth.

Manden med den karakteristiske stemme lyder knivskarp, da B.T.s Tour de France-udsendinge fanger ham fra en bil på de sydfranske motorveje.

Skarpe analyser af løbets favoritter, danskernes vinderchance og Bjarne Riis’ comeback til Tour de France kommer resolut fra den tidligere tv-kommentators mund.

Det er tydeligt, at lysten til at formidle det løb, han har elsket i mere end 35 år, står lige så stærk som altid. Og det samme gør lysten til at vende tilbage på skærmen efter sidste års skilsmisse med TV 2.

»Jeg er meget interesseret i stadigvæk at kommentere. Jeg mener ikke, tiden er gået. Jeg kunne gå ind og fyre den af, hvis jeg ville. Hvis de ville,« siger Jørgen Leth med en slet skjult opfordring til sin tidligere arbejdsgiver på Kvægtorvet i Odense.

TV-legendens ægteskab med tv-stationen fik en brat afslutning, da de to parter ikke kunne blive enige om brugen af Leth under sidste års Tour de France. Jørgen Leth ville – som han plejer – til Frankrig for at kommentere løbet, mens TV 2 ville installere Leth i studiet i Odense.

Danske cykelfans protesterede, men lige lidt hjalp det. I stedet tog Leth på egen hånd til Frankrig, hvor han bidrog med kommentering og analyser på YouTube i samarbejde med et fransk bilfirma.

Selv om skilsmissen var hård og beskidt – og foregik i medierne – bærer Jørgen Leth på ingen måde nag. Det viste han tydeligt, da han inden Tour de France deltog i TV 2’s Tour de ja vu, hvor kanalen genudsendte gamle etaper og havde gæster i studiet.

»Jeg havde god kontakt med TV 2, da de lavede det her tilbageblik. Jeg ved ikke, om de havde ventet, at jeg var klar til det. Men det var jeg. Det var skønt, og jeg vil meget gerne være sammen med Jørn Mader igen – det var skønt, det var en dejlig dag for mig,« siger Jørgen Leth og fortsætter:

Den 83-årige sportskommentator, poet, filmmand og forfatter Jørgen Leth. Foto: Linda Kastrup Vis mere Den 83-årige sportskommentator, poet, filmmand og forfatter Jørgen Leth. Foto: Linda Kastrup

»Jeg var glad for at være med i TV 2’s tilbageblik på Tour de France. Så jeg har stadig kontakt med dem. Jeg ville meget gerne igen kommentere. Det er da klart. Men nu må vi se. Jeg har ikke lagt låg på den. Det har jeg ikke. Jeg har ingenting imod at få et tilbud om at komme tilbage. Det har jeg ikke. Jeg føler mig i form.«

Den gode form skal ikke gå til spilde. Derfor har Jørgen Leth lanceret sin egen kanal på Facebook, hvor han løbende går live og kommenterer udvalgte etaper.

Altså når kalenderen tillader det med en tidskrævende filmskole, foredrag og fremvisninger på den kommende film ‘I Walk’ med Leth i instruktørrollen. Pension er ikke et ord i Leths bugnende ordforråd.

»Jeg er i gang. Det går meget godt. Jeg går ikke så godt – altså på benene – men ellers går det godt. Jeg har det fint.«