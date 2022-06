Lyt til artiklen

»Det vil jeg gerne være. Jeg savner det da, det er klart.«

Sådan lyder det, da kommentator, filmmand og forfatter Jørgen Leth sætter ord på, hvorfor det er vigtigt at være en del af Tour de France i år.

Man troede næsten ikke, at det kunne ske. Men jo, du læste rigtigt.

I anledningen af Leths 85-års fødselsdag 14. juni offentliggøres det nemlig, at den legendariske stemme gør comeback ved Tour de France. Dog ikke hos TV 2, som Jørgen Leth nærmest var blevet synonym for.

Han skal være en del af Discoverys dækning af det ikoniske cykelløb.

»Først og fremmest skal jeg lave optaktsprogrammer med Bastian Emil Goldschmidt,« siger Jørgen Leth.

Cykellegenden skal sammen med den yngre ekspert og forfatter lave optaktsprogrammer til samtlige løbets 21 etaper, men han vil også være til stede, når Tour de France-feltet for første gang i historien suser gennem det danske landskab.

Først vil Jørgen Leth være til stede ved holdpræsentationen i Tivoli 29. juni, hvorefter han vil være en del af Discoverys studie i målbyerne ved de tre danske etaper – København, Nyborg og Sønderborg.

»Jeg skal følge løbet her i Danmark og lave noget hver dag. Jeg skal dække det herhjemmefra, hvor det bliver som ekspert i et studie – men nok med fokus på andre emner end dem, de øvrige eksperter tager op,« siger Leth, der er kendt for sin enorme kulturelle viden om selve cykelløbet og Frankrig.

Den poetiske cykelmand har kommenteret Tour de France for TV 2 adskillige gange til og med 2018, hvorefter historien sluttede.

Alligevel føler Jørgen Leth ikke, at der er noget bizart i at skulle dække storløbet for en konkurrerende kanal.

»Nej, jeg føler ikke, at jeg er utro over for TV 2. Jeg blev lidt uenig med dem om, hvordan det skulle laves. Jeg har ikke søgt at forlænge nogen aftale, det var afsluttet, synes jeg. Det endte med en vis uenighed, men ikke uvenskab,« siger han.

Bruddet skete, da Leth ville ned og dække 2019-udgaven af løbet i Frankrig – men det ønskede TV 2 ikke, da man tilbød ham en tjans hjemmefra.

»Jeg måtte prøve noget andet, for jeg syntes ikke, at de behandlede mig korrekt. Jeg er ikke bitter, men vi var uenige om, hvordan det skulle gribes an. Der har jeg fået nogle bedre vilkår hos en anden arbejdsgiver,« erklærer Leth, som heller ikke vil bruge ordet 'revanche'.

Siden har TV 2 henvendt sig flere gange til Jørgen Leth. Men den mulighed har han ikke benyttet sig af.

»De har spurgt, om jeg ikke vil være med og det ene og det andet, men jeg gider sgu ikke være med, hvis det ikke er på klare vilkår,« fastslår han.

»De har spurgt – også cheferne – om jeg ikke kunne være med dér. Det gider jeg ikke.«

Tour-feltet kører gennem Danmark 1.-3. juli.