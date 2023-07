De kan godt begynde at gøre klar til en rød-hvid fest i Paris om få dage.

For årets Tour de France er nemlig allerede afgjort. Også selv om der stadig resterer fire etaper.

Det mener den spanske cykellegende og nuværende ekspertkommentator hos Eurosport Alberto Contador i hvert fald.

»Jaja, det er slut,« lød det som det første, da B.T. talte med spanieren på toppen af Col de la Loze efter onsdagens kongeetape.

Foto: Stephane Mahe/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Stephane Mahe/Reuters/Ritzau Scanpix

Her satte den danske stjerne Jonas Vingegaard for anden dag i træk sin ærkerival Tadej Pogacar fuldstændig på plads.

Og derfor er der da heller ikke spænding Tour-sejren længere, mener Alberto Contador, der nærmest er blæst bagover af danskerens niveau de seneste tre uger.

»Jumbo-Visma har været imponerende, og Vingegaard var bare den stærkeste. Normalt er det her (Col de la Loze, red.) også en bedre stigning for ham end for Pogacar. Men tidskørslen i går (tirsdag, red.) var imponerende. Så medmindre der sker noget vildt, så har Jonas vundet sin anden Tour de France-sejr,« forklarede den tidligere Saxo-rytter.

Contador er dog særligt imponeret over én ting ved Jonas Vingegaard, lød det videre:

Alberto Contador er blæst bagover af Vingegaards præstation. Foto: Jakob Kløcker Vis mere Alberto Contador er blæst bagover af Vingegaards præstation. Foto: Jakob Kløcker

»Jeg er vild med, at han er så professionel. Han har haft styr på det hele. Han kendte sin plan og vidste, hvad der var godt for ham. Denne Tour har været perfekt for ham.«

På trods af danskerens magtdemonstration de seneste dage, er spanieren dog ikke skuffet over, at Tadej Pogacar ikke kunne stille mere op.

»Nej, sådan er cykling. Nogle gange har man en god dag, og andre dage er man ikke helt på toppen. Men vi må se, om han er stærkere næste år,« afsluttede Contador.

