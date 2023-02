Lyt til artiklen

En uforglemmelig grand départ i København, fire mindeværdige etapesejre og vigtigst af alt: Jonas Vingegaards samlede Tour de France-sejr.

Den danske Tour-fest fra sidste år sidder stadig i kroppen, men der er ikke gået hverken tømmermænd eller gummiben i de danske ryttere siden.

Faktisk forudser cykelekspert Lars Bak, at vi kan glæde os til et historisk Tour-år – i hvert fald målt på antallet af danskere i det eftertragtede felt.

»Der er i hvert fald 15 danske ryttere, som er kraftigt i spil på de forskellige hold. Det er for sindssygt. Det er fuldstændig vildt, at vi har så mange gode cykelryttere,« siger han og fortsætter:

Jonas Vingegaard blev hyldet i København efter Tour de France-sejren i 2022.

»Man skal have kæmpe forventninger. Vi har bare et højt – et superhøjt – topniveau. Det er virkelig meget at skyde med.«

Ifølge Lars Bak – der med sine 20 Grand Tour-starter om nogen ved, hvad han taler om – kan vi regne med følgende danske ryttere til start i årets Tour de France.

Søren Kragh Andersen (Alpecin Deceuninck) Magnus Cort (EF Education-Easypost) Mikkel Honoré (EF Education-Easypost) Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step) Michael Mørkøv (Soudal Quick-Step) Casper Pedersen (Soudal Quick-Step) Christopher Juul-Jensen (Team Jayco AlUla) Mads Pedersen (Trek-Segafredo) Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates) Andreas Kron (Lotto Dstny) Anthon Charmig (Uno-X Pro Cycling Team) Niklas Eg (Uno-X Pro Cycling Team) Jonas Gregaard (Uno-X Pro Cycling Team)

Tidligere prof-rytter og tv-ekspert Lars Bak tror på en gylden dansk sommer.

Hvis forudsigelsen står til troende, vil den hidtidige danske Tour-rekord fra 2021 blive pulveriseret. Her var der 11 danskere til start i Brest.

En anden rekord risikerer også at stå for fald på de franske landeveje til sommer.

Hvad bliver antallet af danske etapesejre ved Tour de France 2023?

Jonas Vingegaards to triumfer tilsat Mads Pedersen og Magnus Corts etapesejre i fjor gjorde 2022 til det bedste danske Tour-år mål på etapesejre nogensinde.

»Danskerne er med for at vinde etaper i år. Ikke for at blive nummer to eller tre. For mange af dem er det jo en skuffelse, hvis de ikke kommer hjem med en sejr. Vi kan regne med, at halvdelen eller mere har den her frie rolle til at jagte etapesejre eller begå sig i klassementet,« siger Lars Bak og fortsætter:

Magnus Cort sejrer på 10. etape af Tour de France 2022.

»Egentlig har alle danske ryttere mulighed for en etapesejr, men det er klart, at jeg har de største forventninger til Jonas Vingegaard, Søren Kragh Andersen, Mads Pedersen, og Magnus Cort. Det er dem, der – realistisk set – har de største chancer,« siger Lars Bak.

Med andre verdensklassevæddeløbere som Mattias Skjelmose, Kasper Asgreen, Andreas Kron, Casper Pedersen og Mikkel Honore til start vil et fravær af førstepladser være en gedigen skuffelse.

»Med den her masse af dansk talent og storhed i feltet, så kan vi ikke være tilfredse med en Tour uden danske etapesejre. Jeg vil endda sige, at hvis vi kommer fra Touren uden etapesejre, så er det direkte mærkeligt. Forventningen er, at vi skal have en til tre etapesejre. Og et podie sammenlagt.«

Overfloden af talent har fået mange til at sammenligne den nuværende generation af cykelryttere med 1990ernes helte, men ifølge Lars Bak er styrkeforholdet for længst tippet.

»Det her er den bedste udgave af dansk cykling, der nogensinde er stillet til start i Tour de France. Det er det højeste niveau, vi nogensinde har haft.«