Søndag venter en kæmpe klassementsduel mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, når Tour-etapen slutter oppe på Massif Central-vulkanen Puy de Dome.

Og spørgsmålet er, hvordan den danske Tour-vinder skal gribe den opgave an, efter at han blev kørt agterud af sin rival torsdag - dagen efter at Vingegaard havde knækket Pogacar på Col de Marie Blanque.

Hvis det var B.T.'s Tour-kommentator, Lance Armstrong, der søndag skulle få skovlen under det slovenske fænomen, så ville det foregå med is i maven.

»Jeg kender ikke Puy de Dóme særligt godt - det var aldrig på menuen i min tid. Men hvis det var mig, der skulle køre mod Tadej Pogacar, så ville jeg ikke bruge så meget krudt på planlægningen,« fortæller Lance Armstrong.

Foto: Franck Fife/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Franck Fife/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg ville helt sikkert lade det være op til Pogacar at lave det første træk. Det er jo ham, der er bagud - så det er ham, der skal angribe. Og det kommer han helt sikkert også til. Og så ville jeg satse på, at jeg havde benene til at holde hans hjul.«

»Jeg ville lade ham angribe tre-fire gange, og så ville jeg køre kontra på ham. Lade ham slå sig selv ud - og så sætte mit ene tunge angreb ind. Og så bare æde tid.«

Jonas Vingegaard fører inden søndagens strabadser Tour de France med 25 sekunder ned til Tadej Pogacar.

Lance Armstrong, der vandt Touren syv gange - men fik frataget sejrene på grund af systematisk dopingbrug - kommenterer Tour de France for B.T. under hele Tour de France.