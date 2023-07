På en Tour-etape, som var oplagt til en lang morfar-skraber på sommerhussofaen, var det stadig søndagens Jumbo-drama, der fyldte mest ved holdbusserne i Frankrig.

For skulle Jonas Vingegaard have hjulpet holdkammerat Wout van Aert i søndagens finale – selvom det havde trukket lidt kræfter fra danskerens jagt på den gule trøje?

B.T.s Tour-kommentator, Lance Armstrong, mente søndag, at det var en fejl af holdet ikke at sætte Vingegaard til at trække for Van Aert.

Men ville han mon selv have ageret trækæsel for en holdkammerat i sin tid som Tour-favorit?

»I mine Tour-dage stod jeg aldrig i sådan en situation, for vi havde på intet tidspunkt en sprinter på vores hold. Og jeg var heller aldrig i et scenarie, hvor jeg sad i en gruppe med en holdkammerat, der ville vinde etapen.«

»Hincapie (George, red.) vandt engang en bjergetape – men der lå han i udbrud selv og havde ikke brug for min hjælp.«

»På vores hold var der ikke andre ryttere, der som sådan havde personlige ambitioner. Vores ambition var udelukkende at vinde Tour de France samlet,« fortæller Lance Armstrong.

Men hvis han skulle forestille sig at være i Vingegaards cykelshorts, er Lance Armstrong ret overbevist om, hvordan han havde håndteret situationen.

»Jeg er ret sikker på, at hvis Wout van Aert havde kørt for US Postal i år 2000, så havde jeg taget den føring til sidst. Det havde været mit instinkt – og jeg tror, at ryttere i min tid var mere tilbøjelige til selv at tage initiativ. «

»I dag er alt planlagt ned i mindste detalje, og rytterne skal have tilladelse af cheferne, før de gør noget.«

Lance Armstrong tilføjer, at det er en opgave for Jumbo-Vismas ledelse at forberede rytterne på alle scenarier.

»De skulle have forudset den situation på forhånd og sagt 'Jonas, hvis du til allersidst skal tage en føring for Wout, så bare gør det. Det kan ikke skade dig'.«

Lance Armstrong, der vandt Tour de France syv gange – men fik frataget sejrene efter at være blevet afsløret i systematisk dopingmisbrug – deler under hele Touren ud af sine holdninger til B.T.'s læsere.