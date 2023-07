Jonas Vingegaards forspring ned til sin store Tour-rival, Tadej Pogacar, er i de seneste skrumpet ind til 17 sekunder.

Og på søndagens etape kørte de to et vanvidsræs op ad vulkanen Puy-de-Dome - og her snuppede sloveneren otte sekunder på danskeren, som dog stadig er i løbets gule førertrøje, efter at han tidligere på Touren havde knækket sin rival.

Så Tour-sejren balancerer på en knivsæg. Og B.T.s Tour-kommentator, Lance Armstrong, mener, at det er et helt åbent spørgsmål, hvem der står med den gule trøje i Paris om nogle uger.

»Hvem der er den stærkeste lige nu? Jonas var MEGET stærkere end Tadej på den første bjergetape - mens Tadej har været LIDT stærkere end Jonas på de seneste to. Så vi har fået meget 'mixed' signaler.«

Foto: Patrick Kovarik/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Patrick Kovarik/AFP/Ritzau Scanpix

Men han har desværre fået en lille fidus til Jonas Vingegaards modstander efter at have observeret den første halvdel af årets Tour de France.

"Skulle jeg sætte mine penge på en Tour-vinder lige nu, må jeg desværre sige til jer, at det hælder til Tadejs fordel. Beklager gutter.

»For Pogacar ser ud til at blive lidt bedre hver dag, mens Jonas lider mere og mere. Og søndag havde Jonas det helt store lidelsesansigt fremme. Åben mund, tænderne ude - og det syn bryder jeg mig ikke om. Det så vi slet ikke sidste år.«

»Det bliver en meget, meget tæt kamp - og jeg kan sagtens tage fejl, men i dette øjeblik ville jeg sætte mine penge på Pogacar.«

Foto: Garnier Etienne/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Garnier Etienne/Reuters/Ritzau Scanpix

Lance Armstrong, der vandt Tour de France syv gange - men fik frataget sejrene på grund af systematisk dopingbrug - kommenterer Touren for B.T. hele sommeren.