Et af de mest ikoniske øjeblikke i Tour de France-historien kan fredag fejre 20 års fødselsdag.

Tv-seere har næppe glemt de vanvittige sekunder på 9. etape af 2003-udgaven af Tour de France.

På en hidsig nedkørsel fra Cote de la Rochette mister den baskiske bjergged Joseba Beloki pludselig kontrollen over sin cykel og styrter i høj fart - et styrt, der reelt koster ham karrieren.

Lige bag situationen befinder løbets gule trøje, Lance Armstrong, sig. Og for at undgå at ryge i asfalten sammen med spanieren dirigerer Armstrong cyklen ind over en mark.

Amerikaneren undgår at styrte - og slutter sig til frontgruppen, der har taget vejen uden om marken. Et ikonisk moment var født.

Denne sommer er Lance Armstrong Tour-kommentator for B.T. - og konfronteret med jubilæet for turen over marken, lyder det med et suk:

»Er der allerede gået 20 år?«

»Det var bestemt et skræmmende moment, og Belokis karriere blev desværre smadret,« lyder det fra den 51-årige amerikaner.

»Jeg husker primært, at det ikke var en god Tour for mig. Jeg nød den ikke særligt meget. Jeg var ikke godt kørende, og jeg var hele tiden i tvivl om, hvorvidt jeg kunne holde fast i den gule trøje til Paris.«

»Men ja, når man sidder her og snakker om, at noget skete for én i Touren for 20 år siden, så begynder man at føle sig ret gammel, ikke?«

Lance Armstrong, der vandt Tour de France syv gange - men senere fik frataget sejrene på grund af systematisk dopingbrug - deler sine holdninger med B.T.s læsere under hele Tour de France.