»Jeg forstår det simpelthen ikke.«

B.T.s Tour-kommentator, Lance Armstrong, har svært ved at se meningen med Jumbo-Vismas kørsel på torsdagens hidsige etape.

Dermed stiller han sig op i køen bag B.T.s Tour-ekspert, Bjarne Riis, der både i klumme og i podcasten 'Touren på bagsædet' har kritiseret Jonas Vingegaards hollandske holds taktik.

»Det eneste, jeg bliver ved med at spørge mig selv, er, hvorfor Jumbo-Visma bliver ved med at sende Vingegaards folk med i udbrud,« siger Lance Armstrong.

»Og jagte etapesejre - nu? Van Aert er én ting, men nu skulle Tiesj Benoot så også i udbrud på en etape, hvor Vingegaard havde brug ham. Jeg forstår det simpelthen ikke.«

Foto: Martin Divisek/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Martin Divisek/EPA/Ritzau Scanpix

»Hvorfor får han grønt lys af holdledelsen til at jagte etapesejr dagen før et stort alpeslag? Han har brugt masser af kræfter nu. At være i udbrud på sådan en etape er drænende - tro mig,« lyder det fra den 51-årige amerikaner.

Lance Armstrong ser i det hele taget et Tour de France, hvor Tadej Pogacars hold ser mere sammentømret ud.

»Jeg synes, at UAE kører smartere end Jumbo-Visma i år. Og det kan meget let bliver afgørende.«

Lance Armstrong, der vandt Tour de France syv gange - han fik senere frataget sejrene på grund af systematisk dopingbrug - deler sine holdninger med B.T.s læsere under hele Touren.