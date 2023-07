»Så sad de der og legede katten efter musen igen, Vingegaard og Pogacar – som man kender dem.«

B.T.s Tour-kommentator Lance Armstrong var i sin aktive karriere ikke bleg for at sætte konkurrenterne eftertrykkeligt på plads – også selv om han var langt foran i klassementet.

Alligevel mener texaneren, at Vingegaard gjorde det fornuftige ved at køre defensivt og tilbageholdende på lørdagens etape.

»Man kunne se, at Vingegaard let kunne følge med Pogacars ryk. Og jeg synes, han gør det helt rigtige i dag.«

»Det er tydeligt, at Pogacar er kommet sig – og med Sepp Kuss styrt kunne det let være blevet en svær dag.«

»Når man fører med 7 minutter, så er det bare ikke nødvendigt at gå efter det store angreb. Han løser opgaven, som han skal.«

Lance Armstrong roser samtidig både Jonas Vingegaard og Team Jumbo-Visma for at have kørt et flot og veleksekveret Tour de France.

Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar. Tourens to tenorer. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar. Tourens to tenorer. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

Han ser allerede nu Jonas Vingegaard som oplagt favorit til næste års Tour. Danskeren fortalte på pressemødet efter lørdagens etape, at han agter at vende tilbage i 2024.

»Jeg er ikke sikker på, at der er nogen, der kan true Vingegaard næste år. Måske Pogacar, men så skal UAE gøre som Jumbo i år – og kun fokusere på Tour de France.«

»Så længe man kan vinde Tour de France, skal man gå efter det. Så må de andre løb komme senere i karrieren,« siger Lance Armstrong.

Nu opfordrer han Jonas Vingegaard til at nyde den søde søndag i Paris – som han selv gjorde det syv gange.

»Det er fantastisk at køre gennem byen og få lov at passere nogle af de smukkeste steder i verden. Det er en rus, når man rammer brostenene på Champs-Élysées.

Lance Armstrong, der vandt Tour de France syv gange – men senere fik slettet sejrene på grund af systematisk dopingbrug – deler sine holdninger med B.T.'s læsere under hele Touren.



B.T. sender dagligt podcast direkte fra Jonas Vingegaards slipstrøm i Tour-feltet. Lyt til seneste afsnit lige her eller i din foretrukne podcastapp.