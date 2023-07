Igen igen måtte Jonas Vingegaard efter fredagens etape stå skoleret for dele af den internationale cykelpresse og svare på spørgsmål, der lænede sig op af at være dopinganklager.



B.T.s Tour-kommentator, Lance Armstrong, udtalte torsdag til B.T., at han følte med Vingegaard, som nu skal leve med udokumenterede anklager.

Og 52-årige Armstrong, der har indrømmet at benytte sig af doping under sine syv Tour de France-triumfer, understreger fredag, at han intet mistænkeligt ser i danskerens kørsel i Frankrig

»Der er i mine øjne absolut ingen grund til at stille spørgsmål ved eller tvivle på hans præstationer. Han er bare en stærk rytter, der er modnet meget de seneste år. Husk, at Vingegaard også var vildt stærkt i 2021, hvor han kørte fra Pogacar på Mont Ventoux. Dengang var han bare ikke stærk nok til at slå Pogacar.«

»Sidste år var han så blevet lidt stærkere. Og i år er han så igen blevet lidt stærkere. Det er en helt naturlig udvikling for en ung rytter - der er intet mistænkeligt ved det,« siger amerikaneren, der understreger, at han godt forstår, hvis folk ikke mener, at han skal udtale sig om netop dette emne.

Det var især tirsdagens guddommeligt perfekte enkeltstart fra Jonas Vingegaard, der satte skub i dopingsnakken hos flere udenlandske medier.

»Jeg tror ikke engang, at Jonas forstod, hvor hurtigt han cyklede på den enkeltstart. Det gjorde hans sportsdirektører heller ikke. Men folk skal forstå, at atleter på dette niveau kan på få udvalgte dage i deres karriere ramme et niveau, hvor de rykker ved grænserne for, hvad vi troede, de kunne præstere.«

»Jeg tror, at hvis du spørger Jonas, vil han også sige, at han ikke forstår, hvordan han kunne køre så hurtigt. Sådan er det nogen gange,« slutter Lance Armstrong.