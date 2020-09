Kasper Asgreen gemmer på en opsigtsvækkende og anderledes hemmelighed.

For inden koldingenseren blev til Tour-feltets 'Førerhund', var det en helt anden hobby, Asgreen var bidt af.

»Jeg red i ni år, og så skiftede jeg til cykelsporten. Jeg prøvede et par forskellige ting af i mellemtiden, men der var ikke rigtig noget af det, der var mig,« siger Deuceuninck-Quick-Steps 25-årige dansker, der gik til dressur.

Du kan se et billede af Kasper Asgreen på en rigtig hest – altså ikke en jernhest – i bunden af artiklen.

Kasper Asgreen kører karrierens andet Tour de France, men egentlig er det en lille, kuriøs tilfældighed, der fik ham til at cykle i sin tid. Foto: BENOIT TESSIER Vis mere Kasper Asgreen kører karrierens andet Tour de France, men egentlig er det en lille, kuriøs tilfældighed, der fik ham til at cykle i sin tid. Foto: BENOIT TESSIER

Interessen kom fra cykelrytterens forældre, der begge red, da de var yngre.

Men pludselig var det cyklen, der trak i den powerfulde rytter, og siden da er han redet videre på den bølge.

Umiddelbart ser det ud til at have været et smart valg af Asgreen, der har taget World Touren med storm de seneste to sæsoner med eksempelvis en andenplads til Flandern Rundt i 2019.

Talentet lod dog også til at være der inden for dressur, hvor han vandt flere stævner. En mindre tilfældighed gjorde dog, at ridekarrieren aldrig blev til noget.

»Jeg stod og skulle have en ny hest, fordi den anden var blevet for lille, og jeg var skudt i vejret. Vi fandt ikke den helt rigtige, og så gik der længere og længere tid. Så løb interessen ud i sandet. Jeg har ikke siddet på en hest i 10 år, tror jeg,« siger Kasper Asgreen.

Gjorde det ondt på dine forældre, der selv har redet, da du skiftede?

»Nej, overhovedet ikke. Jeg tror, at de er rimelig ligeglade med, hvad jeg laver, bare jeg synes, at det er sjovt,« fortæller Asgreen.

Fredag var danskeren og resten af feltet ude på 13. etape af Tour de France. Løbets 21. og afsluttende etape køres søndag 20. september.