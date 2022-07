Lyt til artiklen

Oceaner af danskere har fulgt Tour de France på dansk grund – og cykelløbets royale følgesvend var ingen undtagelse.

Kronprins Frederik lægger ikke skjul på, at han er fan af det franske cykelløb, som netop har udspillet sig i Danmark.

På Facebook takker han alle, der har hjulpet med at få det til at lykkes.

Han kalder begivenheden 'tre helt fantastiske, festlige og farverige Tour de France-dage i Danmark,' og kvitterer med et billede fra Kongeskibet Dannebro.

Et billede, hvor Kronprins Frederik ser Tour de France fra Kongeskibet Dannebrog, er blevet delt. Foto: Det Danske Kongehus

Kronprinsen så den sidste etape i ro og fred fra Kongeskibet Dannebrog i Sønderborg.

Men det kongelige engagement under Tour de France har langt fra været roligt. Kronprinsen har i den grad været aktiv.

Tilbage i februar 2019 afholdte Kronprinsen en tale ved offentliggørelsen af den danske tourstart.

»Kronprinsen har løbende været engageret i den danske Grand Départ,« lød det i en pressemeddelelse fra Grand Départ Copenhagen Denmark.

»Og i oktober 2021 deltog Kronprinsen ved rutepræsentationen af Tour de France 2022 i Paris, hvor han holdt tale om danskernes cykelglæde,« står der.

Kronprinsen deltog også ved holdpræsentationen i Tivoli og var med til den efterfølgende gallamiddag på Københavns Rådhus.

Kronprins Frederik under første etape i København. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Og så spoler vi tiden frem til dagene, hvor Danmark blev gul.

Kronprinsen stod trofast – på trods af regnvejret – og fulgte den første etape i København.

Senere overrakte han den gule trøje til Yves Lampaert, der vandt enkeltstarten i København.

På anden etape fra Roskilde til Nyborg havde Kronprinsen hapset et sæde i en løbsbil.

Han tilbragte dagen forrest i feltet med løbsdirektør Christian Prudomme – til stor begejstring for Kronprinsen.

Løbsdirektør Christian Prudomme og Kronprins Frederik under 2. etape. Foto: Bax Lindhardt

»Det bedste var at være så tæt på, og se det hele med egne øjne. Fantastisk. Virkelig en oplevelse,« udtalte Kronsprins Frederik til B.T.

Og sidste etape fra Vejle til Sønderborg nyder Kronprins Frederik så fra Kongeskibet Dannebrog, hvor han vil afholde en reception for at markere afslutningen på Tour de France i Danmark.

'Tak for en forrygende indsats til alle, der har hjulpet med at få dette til at lykkes,' skriver Kronprins Frederik på Facebook.