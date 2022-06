Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En lørdag morgen hos bageren er sjældent noget, der bliver et uforglemmeligt minde.

Men for et par danskere blev en forårsmorgen i et bageri på Østerbro én af de dage, man ikke glemmer – for lige pludselig stod kronprins Frederik iført fuld lycra og cykelhjelm i butikken.

Det skete i forbindelse med optagelserne af TV 2s Tour de France-program Rolf & Ritter på Tour, hvor Kronprinsen cykler med Dennis Ritter og Rolf Sørensen rundt på ruten på 1. etape af dette års Tour de France i Danmark, der løber gennem Københavns gader.

Og netop den situation har gjort stort indtryk på TV 2-kommentator Dennis Ritter, der fortæller om sine oplevelser med Kronprinsen – og den tidligere danske verdensmester Mads Pedersen.

»Vi havde et bagerstop ude på Østerbro, hvor Mads Pedersen (dansk cykelstjerne, red.) også kom med. Det var aftalt, at de ligesom skulle sidde udenfor, og jeg skulle gå ind – som en scene i programmet – og bestille og komme ud med det, vi skulle have.«

»Men Kronprinsen og Rolf småfrøs, tror jeg, så de kom pludselig rendende i det bageri der og begyndte at trykke på kaffeautomaten for at få noget kaffe. Og de folk, der stod inde i det der bageri, de havde øjne så store som tekopper. 'Okay, der kom Kronprinsen i cykeltøj'. Det var enormt skægt,« siger Ritter til B.T.

Han fortæller videre om cykelturen, der bliver vist på TV 2 tirsdag aften – og allerede nu er tilgængeligt på TV 2 Play.

»Vi mødtes klokken 7 på Amalienborg en lørdag morgen. Og da Kronprinsen kom ud – omklædt og klar – så kørte snakken jo bare med det samme. Han er så nem at tale med, og han var meget interesseret i begivenheden – og så kunne jeg i øvrigt se, at han var i form. Rolf og jeg skulle stramme os an.«

»Det er en af de sjoveste arbejdsdage, jeg har haft. Der var en super stemning, og vi var så glade, da vi kørte hjem fra Amalienborg. Undervejs var der mange mennesker, der genkendte Kronprinsen. De kom hen og talte til ham og ville tage billeder med ham, og der var han jo så smilende og åben, så ingen gik skuffede derfra.«

Cykelturen med kronprins Frederik krævede en del planlægning, fortæller Dennis Ritter.

»Vi har talt om det i lang tid – faktisk siden, at Touren officielt blev lagt i Danmark. Vi ville gerne have haft ham med på alle tre etaper her i Danmark, men det var lidt urealistisk i forhold til sådan en kongelig kalender,« siger Ritter og tilføjer om forberedelserne:

»Vi skulle have nogle tilladelser fra kommunen og fra politiet, og det har vores tilrettelægger sørget for. Kronprinsen har jo også noget sikkerhed med, men vi bemærkede dem ikke engang, for de er verdensmestre i at være diskrete.«

Og det lader til, at kronprins Frederik i den grad fik charmeret sig ind på Ritter under den 13 kilometer lange rute, som Tour de France-rytterne begiver sig ud på nu på fredag.

»Han og Kongehuset har spillet en stor rolle i, at Tour de France overhovedet er her. Det betød meget for ASO (Tour de France-organisationen, red.) og Christian Prudhomme at mærke den opbakning, der pludselig var fra Kronprinsen. Og for det andet, synes jeg, at han er cool – og det vil jeg gerne citeres for. Jeg elsker hans tilgang til den aktive livsstil,« slutter TV2-værten, der fra på fredag igen skal lægge stemme til lyden af sommer.

Denne gang i Danmark.