Kronprins Frederik oplevede en historisk cykeldag i Danmark helt tæt på.

Kronprinsen sad nemlig dagen igennem i en løbsbil forrrest i feltet på anden etape af Tour de France sammen med løbsdirektør Christian Prudomme.

Og det var en smilende og meget glad kronprins, B.T. fangede på vej ned til præmieoverrækkelsen lige efter rytterne var kørt i mål i Nyborg efter den vilde tur over Storebæltsbroen.

Kronprins Frederik, har du haft en god dag ude på ruten?

»Det har jeg i hvert fald.«

Hvad var det bedste ved at være med på hele ruten?

»Det bedste var at være så tæt på, og se det hele med egne øjne. Fantastisk. Virkelig en oplevelse.«

Hvad skal du lave nu her til aften?

»Jeg skal hjem til min familie.«

Også erhvervsminister Simon Kollerup og transport- og ligestillingsminister Trine Bramsen var mødt op i målområdet ved Nyborg.



De to var slet ikke i tvivl om, hvad der var dagens højdepunkt på etapen.

»Jeg sad med nakkehårene strittende ud til alle sider, da jeg så Magnus Cort hive de først bjergpoint hjem idag. Og at han så også lige tog de næste også. Det var vildt,« siger Simon Kollerup.

Trine Bramsen mente, at dagen i dag har vist, at selvom Danmark er et fladt land, er vi alligevel i stand til at udvikle nogle ryttere, der er blandt verdens bedste til at køre op ad.

»Og så er det også dansk ydmyghed, der vinder i dag – det er så fedt.«

Du kan læse hele B.T.s dom over 2. etape af årets Tour de France lige HER.