I morges vågnede Søren Kragh Andersen op til et nyt liv: Som medlem af den eksklusive klub, der hedder 'Tour de France-etapevindere.'

Sunwebs danske tempomaskine måbede nærmest fortsat efter sin sejr.

»Det var en speciel dag i går og en speciel aften. Jeg er stadig lidt målløs, og jeg forsøger at nyde det lidt igen i dag,« sagde den 26-årige mand fra Strib.

Den historiske aften var opsigtsvækkende på flere måder. Både fordi han havde svært ved at finde nattesøvnen, men også fordi ... han ikke kunne få fat på sin familie!

Team Sunweb kørte lørdagens etape til perfektion, som Søren Kragh Andersen endte med at vinde. Foto: FRANCK FAUGERE Vis mere Team Sunweb kørte lørdagens etape til perfektion, som Søren Kragh Andersen endte med at vinde. Foto: FRANCK FAUGERE

»Jeg har sovet okay, ikke så meget som de andre nætter (...) Jeg gad ikke stresse for meget over at skulle falde i søvn. I sidste ende sker det ikke så nemt som de andre aftener på grund af tanker, følelser og adrenalin,« forklarede Kong Kragh.

Men den store dag kunne han ikke dele med sin mor og far. Kun med storebror Asbjørn, der også kører for Sunweb, men ikke er udtaget til årets Tour de France.

»Jeg har ikke snakket så meget med min familie andet end min storebror. Min mor og far er på vandretur, så de har ikke noget signal, men de har selvfølgelig skrevet en besked til mig. Jeg tror, de er glade og stolte.«

Sejren er uden tvivl den største i Søren Kragh Andersens karriere, selvom han er usikker på, om det er et decideret vendepunkt.

Faktisk var han meget afslappet og ydmyg, da han skulle forklare, at han har lang vej endnu til sine drømme. Men Deuceuninck-Quick-Steps Michael Mørkøv var ikke bange for at slynge om sig med superlativer.

»Vi har vidst i mange år, at han er et af de største talenter. Han vandt en enkeltstart i Paris-Nice tidligere i år, og han har allerede en vanvittig flot resultatliste. Søren er en meget imponerende rytter med et meget imponerende CV i en ung alder,« sagde den 35-årige Michael Mørkøv.

»Det er kæmpe stort. Det er ikke i hver eneste udgave af Touren, at vi er så heldige at få en dansk etapevinder. At vinde en Tour-etape er noget af det allersværeste, så det er fantastisk for Søren og for dansk cykelsport.«

Mandag venter en velfortjent hviledag for feltets ryttere efter Tourens 15. etape.