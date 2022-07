Lyt til artiklen

Kronprins Frederik kan prale af et magisk touch efter lørdagens historiske Tour de France-etape.

Det forklarer den danske bjergkonge Magnus Cort, der havde en lettere bizar oplevelse tidligt på dagen.

Den nu polkaprikkede bornholmer havde så travlt med at komme på udflugt i det danske sommerland, at han praktisk talt havde forberedt sit angreb, inden etapen overhovedet var givet frit.

»Jeg vidste ikke, at vi ville blive stoppet. Løbsdirektøren Christian Prudhomme kører foran og vinker pludselig nedad med armene - et signal om ro på, eller at man skal sænke farten lidt.«

Magnus Cort snupper bjergtrøjen og bryder ud i jubel!

Magnus Cort havde kørt sig helt frem i feltet for at lancere sit angreb, men etapen var altså ikke engang officielt begyndt. Pludselig vrimlede det med kendte danskere.

»Så stoppede de bare bilen. Der stod forskellige ministre og borgmestre klar. Så kom to nationale sange på, herunder den danske. Det fik mig til at rette mig op, klikke ud af begge pedaler og stille mig ordentligt op.«

Og lige dér - i ret positur på den nyanlagte asfalt tæt på Roskilde - var der pludselig en, der ville i kontakt med Magnus Cort.

»I disse tider er der ikke mange, der rører en. Men da jeg fik et klap på skulderen - samtidig med at jeg kunne høre de danske fans - da vidste jeg, at den var der.«

Kronprins Frederik var - igen - til stede ved anden etape af årets Tour de France. Som en anden Kong Midas var hans gyldne touch måske med til at sende Magnus Cort i den prikkede bjergtrøje.

Den cykelgale kronprins stod klar med opmuntrende ord, der gav ekstra blod på tanden.

»Så står jeg pludselig med Kronprinsen lige foran mig. Det er ikke første gang, jeg har mødt ham. Han ønsker mig held og lykke og giver mig et skulderklap,« forklarer Magnus Cort.

»Normalt er jeg ikke den store royalist, Men Frederik - ham kan jeg godt lide, og jeg har mødt ham et par gange efterhånden. At møde ham dér igen - det syntes jeg var sjovt. Det gav mig endnu mere lyst!”

Kong Corten kastede om sig med royalt støv på hele etapen, da han stensikkert erobrede bjergtrøjen efter et velkørt udbrud på de danske landeveje.