»Det er ikke engang sindssygt at sige!«

Inden lørdagens Tour de France-start i Bilbao har B.T.s podcast 'Touren på bagsædet' gjort forberedelserne for dig - og du kan godt spænde sikkerhedsselen:

For panelet mener, at der kan være en fuldstændig vanvittig Tour de France i vente set med danske briller.

I dagens afsnit sættes alle 11 danskere under lup, og konklusionen er, at to danskere kæmper med om de fineste pladser i klassementet, fem rødebedepas jagter etapesejre, mens fire andre formentlig får rolle som hjælpere.

Og det får én paneldeltager til at drømme voldsomt stort om det, der lugter af en dansk fest i de kommende tre uger.

»Altså, vi kan stå i en situation, hvor vi står i Paris med danskere i ALLE fire trøjer og vi har seks til otte danske etapesejre. Det er ikke engang sindssygt at sige!,« lyder det, inden skepsis i resten af panelet får Rasmus Rask til at argumentere:

»Leg med tanken, at Pogacar udgår tidligt. Vingegaard tager tre etaper, tager bjergtrøjen og den gule, Mattias Skjelmose tager den hvide og Mads Pedersen tager selvfølgelig den grønne.«

Hos Lasse Vøge og Frederik Gernigon holder man lidt igen.

»Det skal trods alt gå vores vej …", siger Gernigon, inden Vøge følger op:

»Det er lidt af en forudsigelse, den holder vi dig op på i Paris.«

»Men det er nok den flotteste danske menu nogensinde.«

Skal du være helt klar til Touren, så kan du høre en fyldig, frisk og tabloid gennemgang af alle de danske ryttere, en vinderdebat mellem Vingegaard og Tadej Pogacar og få Bjarne Riis' skarpeste holdninger til årets løb i 'Touren på bagsædet'.

