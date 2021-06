»Det her har intet med cykelløb at gøre. Det er en selvmordsmission.«

»Jeg kan ikke tro, at det her sker i Touren.«

»Hvem har nogensinde godkendt denne her rute?«

Alle ovenstående citater kommer fra cykelryttere efter mandagens Tour de France-etape, der udviklede sig til et mareridt. Den var præget af styrt, flere styrt, blod og uhyggelige skader.

Steven Kruijswijk var en af de, der kom slemt til skade under dagens etape. Foto: STEPHANE MAHE Vis mere Steven Kruijswijk var en af de, der kom slemt til skade under dagens etape. Foto: STEPHANE MAHE

For blot at nævne få røg Primoz Roglic, Geraint Thomas og Caleb Ewan voldsomt i jorden under en etape, der vil blive husket som værende forfærdelig.

»Jeg tror aldrig, at jeg har set et Tour de France eller en etape som denne her,« siger den tidligere vinder Bradley Wiggins ifølge Eurosport.

Men det var ikke kun aktører og eksperter, der var i chok over mandagens etape.

På sociale medier er folk over målløse over dagens cykelløb.

Steven Kruijswijks ben, da han kom i mål efter etapen. Foto: STEPHANE MAHE Vis mere Steven Kruijswijks ben, da han kom i mål efter etapen. Foto: STEPHANE MAHE

Du kan læse et udpluk af kommentarerne her:

Jeg tror, det er den værste Tour de France-etape, jeg nogensinde har set.

Der var godt nok ubehageligt at se på.

Forfærdelig finale

Hvem mon ASO har tænkt sig at sagsøge for styrtene i dag?

Det var jo komplet blodbad i dag

Tour de massestyrt

Shit, nogle styrt i dag

Det er ikke sådan noget cykelløb her, man gerne vil se.

Løbet var allerede præget af massive styrt på Tourens første etape, og alt, alt, alt for mange ryttere er allerede kommet hårdt til skade.

Det er ikke noget, der glæder den franske teamboss Marc Madiot.

»Jeg er familiefar. Mange familier ser det her, mange børn og mange mødre. Når jeg ser det her, vil jeg ikke have, at min søn bliver cykelrytter. Det vil min kone heller ikke have, og det vil vores venner heller ikke,« sagde Groupama-FDJ-bossen til France 2.

»Vi kan ikke acceptere det her. Hvis ikke der sker noget, så dør folk. Jeg vil ikke være den, der ringer til en rytters familie for at fortælle, at han skal ligge på hospitalet til sine dages ende,« siger Marc Madiot og sender skylden videre til både ryttere, arrangører, hold og internationale cykelinstanser.

Tirsdag skal feltet ud på Tourens 4. etape.

Den er 150,4 kilometer lang og strækker sig mellem Redon og Fougères.