Onsdag kan det indre København blive lammet af Tour-feber.

Københavns Politi forventer tusindvis af mennesker på Rådhuspladsen, hvor Tour de France-vinderen Jonas Vingegaard hyldes efter sin triumf.

Og det kan blive en heftig omgang i det indre København, der bringer minderne frem til store fejringer som EM i 1992 og håndboldherrernes triumfer.

»Vi forbereder os på, at der kommer rigtig mange mennesker på Rådhuspladsen. Her består arbejdet for os i at sikre, at folk ikke trækker ud på vejen,« siger Jesper Bangsgaard, vicepolitiinspektør i Københavns Politi, til B.T, og fortsætter:

Foto: THOMAS SAMSON Vis mere Foto: THOMAS SAMSON

»Hvis der kommer så mange mennesker på Rådhuspladsen, at vi begynder at synes, det er betænkeligt, kan vi spærre H.C. Andersens Boulevard af, så man kan stå på vejen,« siger han om en af de planer, politiet arbejder med.

Efter arrangementet på Rådhuspladsen skal Vingegaard hyldes videre i Tivoli, hvor der vil være begrænset plads til 25.000 gæster. De pladser fordeles efter først til mølle med almindelig entre, inden dørene lukkes.

Også her er Københavns Politi forberedt på, at det kan blive kaotisk, når mange mennesker vil feste videre med Vingegaard.

»Vi arbejder med det scenarie, at en del af dem, der er på Rådhuspladsen også rigtig gerne vil i Tivoli. Der er ikke plads til dem alle sammen, men det scenarie har vi taget højde for,« siger Bangsgaard.

Det vil være før og efter arrangementet, at man forventer allermest knald på, fortæller han videre.



»Når folk ankommer, og når de forlader stedet, er der ofte de største problemer. Under selve arrangementerne oplever vi næsten aldrig problemer. Og der har vi betjente på plads til at vise vej og sikre, at færdslen kan køre. Der har vi et tilstrækkeligt antal betjente klar til at tage sig af den del,« siger Bangsgaard, der også siger, man kommer til at se rigeligt med politi.



»Vi bliver synlige i gadebilledet. En stor del af det nærpoliti, vi har gående i omegnen af København og i centrale boligområder, bliver flyttet ind til Rådhuspladsen i de timer, fejringen foregår,« siger han.

Derudover lyder en opfordring fra Københavns Politi, at man kommer i god tid – og at man skal holde øje med lommetyve.



»Brug jeres almindelig sunde fornuft. Det vil være smartest at tage cyklen, gå eller tage det offentlige. Kom i god tid, så man kan få en ordentlig plads, så vi ikke har meget store menneskestrømme lige op til arrangementet. Det kan godt blive lidt bøvlet at have med at gøre,« siger Bangsgaard og fortsætter:



»Og så en generel opfordring til at passe på sine ting. Vi oplever desværre ofte, at når mange mennesker er samlet, er der en bestemt type mennesker, der gerne vil profitere på det og tømme de lommer, der tydeligvis indeholder punge.«

Vingegaard hyldes efter planen 13.45 på balkonen på Københavns Rådhus. Tivolis arrangement er planlagt til at starte 16.00.