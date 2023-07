»Det gør mig trist. Jeg lod en lille tåre trille i morges.«

Ordene kommer fra supersprinteren Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step), som siden 4. etape af Touren efter et styrt har været mørbanket i kroppen og kæmpet med smerter. Han har det konstant dårligt og fandt umuligt at komme hele vejen til Paris. Derfor valgte han ikke at stille til start på 12. etape.

»Sammen med teamet og lægerne tog vi beslutningen om, at det smarteste var ikke at fortsætte. Selvfølgelig vil jeg gerne have fortsat indtil Paris, men min krop gør ikke, som den bør gøre. Jeg ødelægger nok mere, end jeg gør noget godt,« fortæller Fabio Jakobsen.

Du kan høre hele interviewet med den hollandske stjerne i videoen øverst i artiklen.

Foto: Frederik Gernigon Vis mere Foto: Frederik Gernigon

Det belgiske storhold har haft det utrolig svært under årets Tour de France, da meget af holdet er bygget op om netop Fabio Jakobsen.

Holdet står stadig uden en etapesejr og Jakobsens danske lead out-mand Michael Mørkøv skal nu til at køre et helt anderledes løb, hvor han har en anden frihed nu. Også holdets anden dansker Kasper Asgreen for nok frit lejde til at køre efter egne chancer nu.

»Mine holdkammerater har set mig lide hele den sidste uge og de ved, hvordan jeg er, og at jeg aldrig vil give op. Men man når til et punkt, hvor det bliver meningsløst. 12. etape var for mig det tidspunkt,« siger Fabio Jakobsen.

Er det på nogen måde en lettelse at tage beslutningen om at forlade løbet?

»Selvfølgelig er det en lettelse, men det er ikke en god følelse, som jeg har lige nu. Men det er den bedste beslutning for fremtiden.«

