Få hundrede meter fra startlinjen ved tredje etape står Mads Würtz Schmidt og ligner en cykelrytter i absolut topform.

Men der er et problem. Den 26-årige randrusianer står på den forkerte side af afspærringerne. Som ekspert for TV 2 – ikke som en del af feltet, som de fleste ellers havde ventet.

Sidste år var han den nok mest aggressive dansker ved Tour de France. I år skulle udbruds-eventyrene fortsætte for Israel Start-Up Nation-rytteren. Men i sidste øjeblik blev Mads Würtz Schmidt siet fra.

»Jeg var rigtig skuffet og ked af det til at starte med. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg ikke skulle med. Det kan jeg sådan set stadig ikke,« siger danskeren og fortsætter:

Mads Würtz Schmidt var en af de helt store danske oplevelser under sidste års Tour de France – her forrest på 19. etape i udbrud. I år blev han siet fra – til stor skuffelse for randrusianeren.

»Det er blevet til indebrændthed. Jeg skal ud og vise dem, at de har taget fejl – og det kommer jeg til at gøre i mit næste cykelløb,« lover Mads Würtz Schmidt.

Bitterheden over den glippede Tour de France-deltagelse er let at aflæse – trods mundbind på cykelrytterens ansigt. Det virker da også næsten selvpinerisk så alligevel at møde op til verdens største cykelløb.

»Det er ikke det fedeste at være her ved starten. Men jeg hygger mig med drengene fra TV 2 og får set Touren fra en anden side. Det er fint nok. Det er ikke hele Touren, jeg skal være her. Så det er bare et lille afbræk hjemmefra,« siger Mads Würtz Schmidt, som har lagt sit mandskab en anelse på is.

»Jeg snakker ikke rigtig med dem. Jeg er stadig lidt bitter. Men jeg håber selvfølgelig det bedste for dem og sidder og hepper på dem bag skærmen.«

Mads Würtz Schmidt er skuffet over ikke at køre Tour de France (Arkivfoto).

Den blonde jyde, der har to år tilbage af sin kontrakt med Israel Start-Up Nation, fortæller, at venner og kolleger har været lamslået af nyheden om, at han blev fravalgt til Tour de France-truppen.

»De fleste – især i cykelmiljøet – har ikke troet på det, da jeg fortalte dem det. De har spurgt, om jeg jokede med dem (...) Der var ikke rigtig nogen, der troede på det. Men så måtte jeg forsikre dem om, at det altså er sådan, at jeg ikke kører.«

»Jeg har fået meget støtte, og det er jeg rigtig glad for. Mange har sendt beskeder – at de er kede af, at jeg ikke er med, og det betød selvfølgelig meget. Jeg må bare vise holdet, at de har taget fejl.«

Næste opgave for Mads Würtz Schmidt bliver to italienske endagsløb inden BinckBank, der begynder om en måned. Det bliver trods alt også til en Grand Tour i det corona-ramte 2020 – Würtz stiller efter planen op i Vuelta a España den 20. oktober.