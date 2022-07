Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tour de France-etapen i København er langtfra slut.

Men tilsyneladende har masser af fans set rigeligt af historiens første Tour de France-etape, for nu er der tryk på metroen i den københavnske hovedstad, der skal bringe folk hjem.

Derfor er der sat flere tog ind, så cykelfans kan komme ud af den lukkede storbys indre.

Det fortæller kommunikationschef ved Metro Service Jette Clausen til B.T., hvis udsendte blandt andet melder om masser af mennesker i metroen ved Kongens Nytorv.

»Vi kan se, at der er rigtig mange mennesker i metroen nu. Vi har indsat flere tog, som får længere holdetider, så alle kan komme ind og ud,« siger hun og tilføjer, at der er styr på sikkerheden:

»Vi foretager også crowd control ved flere stationer, hvor vores stewards hjælper med til at sikre flowet og sikkerheden.«

Jette Clausen oplyser, at man kører med såkaldt myldretidsdrift frem til klokken 22 fredag aften.

1. etape af den historiske Tour de France på dansk grund er fortsat i gang, og du kan følge B.T.s livedækning lige HER.

B.T. har gennem dagen været i kontakt med Københavns Politi, der melder om en folkefest afholdt i god ro og orden.

Hos Københavns Kommune har man i Trafik- og Miljøforvaltningen desuden glædet sig over, at netop mange har valgt at tage metroen og i stille bilen derhjemme gennem dagen – det har lettet trykket på en dag, der ellers var forventet at være rod til et større trafikkaos.