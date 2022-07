Lyt til artiklen

Tadej Pogacar har nu blot fem hjælpere tilbage.

Det er hjælperytteren George Bennett, der er blevet testet positiv for coronavirus. Det er andet tilfælde på holdet.



»Mandag blev han testet i den interne protokol på holdet, og her var resultatet positivt. Det blev siden bekræftet af en pcr-test,« skriver UAE.



Tidligere under Tour de France blev Vegard Stake Laengen også testet positiv. Det skete inden 8. etape.

Dermed er situationen alvorlig for Pogacar, der mandag lagde et billede op på sin Instagram, hvor han stod ved siden af netop den coronasmittede Bennet.

Mandag blev det meldt ud, at alle ryttere i feltet var testet negative for coronavirus – men allerede tirsdag er to ryttere udgået. Foruden Bennet er også Luke Durbridge (BikeExchange) ude af løbet med en positiv test.

Med Bennetts farvel til Tour de France er nu 15 ryttere udgået af løbet. Fem af dem på grund af coronavirus.

Pogacars resterende holdkammerater i årets Tour er Marc Hirschi, Marc Soler, Brandon McNulty, Rafal Majka og danske Mikkel Bjerg.