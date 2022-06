Lyt til artiklen

Nærmest uanset hvem man spørger, er der en dansker blandt de tre topfavoritter til at vinde verdens største cykelløb.

Danske Jonas Vingegaard er havnet i en slovensk sandwich, hvor han er flankeret af superstjernerne Tadej Pogacar og Primoz Roglic.

Da B.T. spurgte den dobbelte Tour-vinder Pogacar om, hvem han ser som sin stærkeste konkurrent, trak han hornene til sig.

Men han var til gengæld ikke bleg for at rose Jonas Vingegaard til skyerne. Den del kommer vi til.

Jonas Vingegaard (forrest) og Tadej Pogacar leverede et stort slag om den samlede sejr i 2021-udgaven af Tour de France. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Jonas Vingegaard (forrest) og Tadej Pogacar leverede et stort slag om den samlede sejr i 2021-udgaven af Tour de France. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

»Jeg kan ikke sige, hvem der er mine stærkeste rivaler. Det er et løb over tre uger, og der er så mange hold, så mange stærke ryttere, så mange navne. Alle, der møder op, er 100 procent forberedt,« forklarede pragmatiske Tadej Pogacar ved et pressemøde forud for Tour de France.

Sidste år moste UAE-Emirates-rytteren al modstand, da han vandt med mere end fem minutter ned til Jumbo-Vismas danske es Jonas Vingegaard og over syv minutter til ecuadorianske Richard Carapaz.

Ifølge Pogacar kan det ikke betale sig at tage sig af andre for UAE-Team Emirates.

»I år kommer vi selv med et af de stærkeste hold overhovedet i feltet, så vi bør ikke koncentrere os om de andre. Vi fokuserer mest på os selv.«

Men hvad så med Jonas Vingegaard, tænker du.

Den nu 25-årige dansker var intet mindre end en verdenssensation i fjor, da han overtog kaptajnfaklen fra den sårede Rytter-Roglic, der styrtede og måtte udgå.

Resultatet endte med, at Vingegaard var klart den bedste af alle andre konkurrenter og kørte sig til podieplaceringer på fire etaper.

Spørger man Pogacar, er der ikke mange, der kan måle sig med danskeren.

»Han er en af de bedste bjergryttere i verden lige nu,« sagde Tadej Pogacar.

»Sidste år beviste han, at han er i stand til at gøre det godt i en grand tour, og han kan også køre en god enkeltstart. Som rytter er han ret komplet, og han er virkelig stærk.«

Om Jonas Vingegaard reelt kan bide skeer med den nok allerbedste cykelrytter i verden, får vi et endeligt svar på 24. juli, når feltet krydser målstregen i Paris efter 3.328 kilometers cykelløb.