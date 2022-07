Lyt til artiklen

Jonas Vingegaard har flere gange under årets Tour de France gjort det klart, at han ikke fulgte med i medierne undervejs.

Det er også helt forståeligt og en taktik, som han havde lagt med familien. Det fulde fokus skulle være på at vinde Tour de France.

Men når han og kæresten, Trine Marie Hansen, er hjemme i privaten mellem løb, afslører Trine nu, at hun blev lidt træt af, at snakken kun gik på cykling.

Derfor bad hun Vingegaard om at gøre én bestemt ting, der skulle være med til at udvikle den danske stjerne som person.

»Jeg tænkte, at han skulle blive en voksen mand, for jeg havde brug for en sparringspartner. Jeg bad ham begynde at læse aviserne, så vi kunne tale om noget andet end løbene,« fortæller Trine Marie Hansen til det belgiske medie Sporza.

Jonas Vingegaard har efterfølgende ikke kun udviklet sig som cykelrytter, men også som person.

Parret er blandt andet gået i gang med renoveringen af deres eget hus.

»At lave de mange gøremål rundt i huset fik ham til at indse, at han var god til andre ting end at cykle. Jeg sagde: 'Du skal begynde at tro på, at du er så god, som du er',« siger Trine Marie Hansen.

Hun er 11 år ældre end Jonas Vingegaard og fungerer samtidig som manager for den danske Tour-vinder. Sammen har parret datteren Frida, der kom til verden i september 2020.