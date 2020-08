TV 2's Tour-dækning er ramt af en stor mavepuster!

Alt imens en dramatisk første etape udspillede sig på de franske landeveje, var der pludselig stor panik hjemme på Kvægtorvet i Odense, hvor TV 2 holder til.

Her blev den mangeårige TV 2-vært Thomas Kristensen nemlig efter dagens Tour-optakt sendt hjem på grund af en positiv coronatest. Det fortæller sportschef på TV 2, Frederik Lauesen, til B.T.

Thomas Kristensen er derfor blevet erstattet i Tour de France-studiet, hvor det nu er Jonas Nyhøj, der har taget pladsen i stolen som vært på en af kanalens absolut største satsninger.

»Thomas Kristensen var symptomfri og havde for en sikkerheds skyld lavet en coronatest. Resultatet kom lige efter, han var gået i studiet, og TV 2 Sporten har indledt det sporingsarbejde, der er nødvendigt for at finde ud af, hvem der har været tæt på ham i dag og i torsdags, hvor han sidst var på arbejde,« siger Frederik Lauesen.

Alle TV 2-medarbejdere, som har været i nærheden af Thomas Kristensen, er sendt hjem. Det gælder blandt andre den mangeårige cykelekspert Henrik Jul Hansen samt Brian Vandborg.

En positiv coronatest betyder, at Thomas Kristensen som minimum skal være i karantæne de kommende syv dage.

Sundhedsstyrelsens regler siger, at hvis man som corona-positiv ikke har haft symptomer, skal man holde sig isoleret skal holde isoleret i en uge.

Har man symptomer skal man holde sig isoleret, indtil man har været symptomfri i 48 timer.

B.T. har været i kontakt med Thomas Kristensen, der på nuværende tidspunkt ikke har nogle kommentarer - han skal først lige have overblik over, hvad der skal ske fremover.