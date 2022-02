Der bliver brug for mange hænder, når sommerens Tour de France starter i Danmark.

Rigtig mange hænder.

For ifølge arrangørerne af verdens største cykelløb har den danske Tour-start brug for hele 5.000 frivillige til blandt andet at hjælpe med at afspærre ruten, give information til tilskuerne og bidrage til lokale aktiviteter, når Tour de France-feltet lægger vejen forbi.

»Tour de France i Danmark skal være en fantastisk folkefest på tværs af hele landet, og derfor skal vi aktivere bredt,« siger Sophie Hæstorp Andersen, der er overborgmester i København og bestyrelsesformand for Grand Départ Copenhagen, til B.T. og tilføjer:

Tour-kongen Christian Prudhomme giver kronprins Frederik en gul førertrøje under rutepræsentationen af Tour de France 2022. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

»I Danmark har vi en stolt tradition for frivillighed, og derfor er jeg glad for, at vi også til den danske Tour-start kan engagere en masse frivillige, som en del af vores store cykelfest.«

Overborgmesteren bakkes op af Ida Bigum Nielsen, der er direktør for Grand Départ Copenhagen, som peger på, at sommerens folkefest i Danmark kun kan lade sig gøre, med massiv hjælp fra tusindvis af frivillige.

»En så stor begivenhed skaber ikke sig selv. De 5.000 frivillige bliver vigtige for den danske Tour-start – og samtidig får de en unik oplevelse. I kommunerne kommer de frivillige blandt andet til at være værter for byernes gæster og hjælpe til i fanzonerne,« siger hun og fortsætter:

»Kommunerne er godt i gang med at rekruttere frivillige, men det er også stadig muligt at nå at melde sig til, hvis nogen kunne have lyst til det.«

Rekrutteringen af de mange frivillige foregår ude lokalt i de 13 kommuner, der alle er en del af den danske Tour-start.

Tour de France 2022 begynder i København fredag 1. juli med en enkeltstart på 13 kilometer.

Efterfølgende venter to etaper fra Roskilde til Nyborg og fra Vejle til Sønderborg, inden verdens bedste cykelryttere hopper i en flyver mod Nordfrankrig.

Det er første nogensinde, at verden største cykelløb lægger vejen forbi Norden.