Sikke en grum skæbne.

To af de største stjerner i årets Tour de France, Movistar-kaptajn Enric Mas og Richard Carapaz (EF), kom forfærdeligt fra start i årets Tour på en hektisk 1. etape i Bilbao i Spanien.

18 kilometer fra målstregen røg de to outsidere til en podieplacering i asfalten på en nedkørsel før et sving med fuld fart.

Begge ryttere vred sig i smerte, mens de liggende og forslået blev tilset af løbslægerne og hjulpet af medlemmer fra deres holdstab. Se billeder herunder og nederst i artiklen.

Cycling - Tour de France - Stage 1 - Bilbao to Bilbao - Spain - July 1, 2023 Movistar Team's Enric Mas receives medical attention after taking a fall and sustaining an injury during stage 1 REUTERS/Benoit Tessier Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Cycling - Tour de France - Stage 1 - Bilbao to Bilbao - Spain - July 1, 2023 Movistar Team's Enric Mas receives medical attention after taking a fall and sustaining an injury during stage 1 REUTERS/Benoit Tessier Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

Værst gik det udover den spanske hjemmebanehelt på etapen i Bilbao, Enric Mas, som groggy og blødende aldrig kom op på cyklen igen og udgik helt af løbet – som den eneste på etapen.

Ecuadorianske Carapaz formåede, efter at have sundet sig, at trille i mål, men dog med så stort et stort tidstab (10 minutter og 55 sekunder efter vinderen), at han reelt må være ude af kampen om at opnå en topplacering i klassementet.

Carapaz ankom blødende fra begge knæ til EF-holdbussen, men det faktum, at han fik kæmpet sig i mål, fik ellevilde landsmænd fra Ecuador til at juble vildt i målområdet.

Ingen danskere styrtede på etapen, og således kunne Jonas Vingegaard komme i mål i en gruppe med Tadej Pogacar 12 sekunder efter vinderen Adam Yates. Her sad også Matthias Skjelmose.