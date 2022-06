Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Torsdag meddelte storholdet Jumbo-Visma, at holdet trak sig fra Schweiz Rundt grundet et coronaudbrud, og nu er den gal igen.

Grundet netop corona, vil holdet til årets Tour de France, der starter om under to uger, være forsinket.

Det siger holdets performancemanager, Mathieu Heijboer, til In De Leiderstrui.

»Det har selvfølgelig konsekvenser for Tour-forberedelsen og forsinker offentliggørelsen af vores liste. For nogle ryttere vil beslutningen blive taget i sidste øjeblik, fordi vi vil sikre at de, der var i Schweiz – selvom de var negative, ikke bliver positive efter en uge,« siger Mathieu Heijboer.

Danske Jonas Vingegaard og Primoz Roglic. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Danske Jonas Vingegaard og Primoz Roglic. Foto: MARCO BERTORELLO

Efter at danske Jonas Vingegaards hold trak sig fra Schweiz Rundt, var meldingen, at situationen på daværende tidspunkt ikke ville få konsekvenser for Tour de France-shortlisten.

Men sådan gik det som bekendt ikke, og Jumbo-Visma er ikke det eneste hold, der er blevet ramt af en coronabombe.

'Uheldigvis har Søren Kragh Andersen afleveret et positivt resultat i en rutine-antigentest,' skrev Team DSM på Twitter torsdag.

Også Cees Bool, Adam Yates og holdkammeraten Casper Pedersen var smittet og dermed trukket ud af løbet.

Coronaudbruddet kom på et skidt tidspunkt for Søren Kragh Andersen, der onsdag brillerede fjerde etape af Schweiz Rundt.

Derudover er der heller ikke længe til Tour de France, hvor Kragh Andersen har planer om at gentage sit kunststykke fra 2020, hvor han på imponerende vis vandt to etapesejre.

Heldigvis har coronasmitten ikke fået fat i Jonas Vingegaard, der heller ikke var med i Schweiz. Alt tyder dermed på, at det danske Tour-håb kan stille til start i København den 1. juli.