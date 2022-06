Lyt til artiklen

En hot dansk cykelsommer er i vente!

Jonas Vingegaard viser forrygende Tour-form og triumferer på sidste og 8. etape af det store franske etapeløb Critérium du Dauphiné.

Det store danske Tour-håb stak af fra favoritfeltet med lidt over fem kilometer til mål på den sidste store stigning sammen med sin med-kaptajn i Tour de France, Primoz Roglic.

Ingen kunne følge med de to Jumbo-Visma-stjerner, om kørte sammen over målstregen, jublende og hånd i hånd, med Vingegaard som vinderen.

Selvom Vingegaard vandt kongeetapen, som inkluderede Col de la Colombiere og sluttede på bjerget Plateau de Solaison, formåede han ikke at vriste førertrøjen af Primoz Roglic.

Sloveneren vinder løbet samlet foran danskeren, hvilket de to holdkammerater så ud til at være ganske tilfredse med.

Inden dagens sidste etape var Vingegaard 44 sekunder efter Roglic og havde selv 40 sekunder ned til AG2R's Ben O'Connor, der sluttede som nummer tre på etapen og i det samlede klassement.

»Det var ret utroligt. Vi fulgte planen om at prøve at køre væk sammen fra de andre. Det lykkedes. Det er vi glade for og stolte over. Det er et af verdens største cykelløb, så jeg er glad for andenpladsen og etapesejren,« siger Jonas Vingegaard efter sejren, hvor han også satte ord på sine Tour De France France-forventninger:

»Jeg er tilbage i topform. Det er jeg glad for, men det bliver svært at gentage det samme i Tour'en. Der er konkurrencen hårdere. Men vi går efter, at en af os vinder løbet.«