Der er intet overraskende i, at Mads Pedersen var i godt humør efter den længe ventede etapesejr i Tour de France.

Fredag fik han endelig hul på den Tour-byld - der efterhånden havde vokset sig ret stor - da han triumferede i fodboldbyen Saint-Étienne.

Og kort efter han løftede armene i vejret som dagens stærkeste, fik en tysk journalist sig en lektion i danskerens til tider korte, kontante og kække svar.

Vedkommende spurgte Trek-Segafredo-rytteren, hvor han placerer Danmark som cykelnation efter fantom-ugen med tre rød-hvide etapesejre ved Tour de France. Og så blev han vistnok overrasket.

»Det tror jeg, du kan gå ind på UCIs hjemmeside for at tjekke. Der er vist en rangliste dér,« sagde Mads Pedersen bag sit mundbind.

Svaret frembragte flere smil og lette grin i pressecenteret, inden den tidligere verdensmester fik klappet episoden af.

»Det er ikke det, jeg bliver betalt for,« fastslog han.

Den 26-årige dansker var dog også leveringsdygtig i et par længere svar – blandt andet om, hvor vildt det var for ham endelig at kunne kalde sig etapevinder ved Tour de France efter tre podieplaceringer fordelt på tre Tour-deltagelser.

»Det er virkelig stort. Det er en lettelse, jeg har virkelig arbejdet hårdt i denne sæson for at være så god som mulig til starten i Danmark,« forklarede han.

»Jeg fik ikke sejren i Danmark, som jeg drømte om. Men nu er den her, og jeg er ovenud lykkelig for mig selv, men også for hele holdet. Det er virkelig, virkelig fedt.«

Lørdag skal Mads Pedersen og resten af Tour-feltet køre 192,5 kilometer mellem Saint-Étienne og Mende.