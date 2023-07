Flere gange under dette års Tour de France har tilskuere spillet en uheldig rolle. Og også under søndagens store bjergeetape gik det galt.

For en uopmærksom tilskuer fik lænt sig for langt ud, da Jonas Vingegaards løjtnant, Sepp Kuss, kom susende forbi. Amerikaneren røg hårdt i asfalten og hev blandt andet sin holdkammerat Nathan Van Hooydonck med sig.

Da Jumbo-Visma-sportsdirektør Frans Maasen ankom til hotellet, kunne han kun ryste på hovedet over situationen.

»Ja, det er virkelig noget lort. For Sepp er så stærk, og vi har meget brug for ham. Især på onsdag. Men forhåbentligt kan han komme sig.«

Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

Skal der snart skrides til handling i forhold til tilskuere, der kommer for tæt på rytterne?

»Du ser jo, hvor mange mennesker der er. Det er umuligt at gøre det sikkert for alle på alle meter. Jeg håber bare, at folk snart lærer noget af det her.«

»Men i dag, da vi kører ad nedkørslen til hotellet, ser vi cyklende fans, der ikke forstår faren. Jeg ser dem køre med én hånd og uden hjelm. Hvert år ser jeg styrt fra tilskuerne, som skal ned fra bjerge. Det er en trist tendens.«

B.T. snakkede kort efter med Sepp Kuss efter etapen. Han havde ikke lyst til at udtale sig, men amerikaneren sagde, at han under omstændighederne havde det godt.