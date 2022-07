Lyt til artiklen

Sommerferien var i fuld gang for Josefine Høgh, men pludselig blev den afbrudt.

Og med god grund, vil mange – inklusive Josefine Høgh selv – mene.

For DR-værten skulle nemlig haste til København for at deltage i den store hyldest af den danske Tour de France-vinder, Jonas Vingegaard, hvor hun var vært for hyldesten i Tivoli.

Det fortæller hun onsdag aften til B.T.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Jeg har jo været på barsel, som så er gået over i ferie nu, og jeg er egentlig ikke officielt tilbage fra ferie endnu, men da vi godt kunne se, at det kunne bliver stort med Vingegaard, og jeg fik opkaldet, om jeg ville lave det, så er det lige, at man tænker: 'Det her er en af de helt store oplevelser. Det skal man være en del af,« forklarer hun og tilføjer:

»Det er jo derfor, jeg elsker sport. Det er jo en del af historiebøgerne. At få lov til at være med til det fra morgen til nu. Det er en lang dag, men tiden er fløjet afsted. Det har været overvældende.«

Selv om den mangeårige tv-vært har prøvet mange store opgaver i karrieren, var onsdagens hyldest af Tour-helten alligevel noget helt, helt særligt.

»Det var bestemt ikke en normal dag på kontoret. Det var noget ud over det sædvanlige. At stå deroppe på scenen i Tivoli og tale med dagens hovedperson og så kigge ud over plænen. Det er sådan nogle billeder, jeg kommer til at huske på min indre nethinde for altid,« siger Josefine Høgh og fortsætter:

»Det mest rørende i Tivoli var, da Trine og Frida kom ind, og Trine bare bliver så rørt. Den måde, de kiggede hinanden i øjnene på – uanset hvad der er af virak omkring dem – lige i de sekunder, hvor de bare er deres lille familie, der har ofret så meget. Og givet hinanden så meget opbakning til det, de elsker. Det, synes jeg, var et meget, meget rørende øjeblik.«

Josefine Høgh var sammen med TV 2s Dennis Ritter vært på Plænen i Tivoli, hvor Jonas Vingegaards hyldest i København nåede vejs ende.

Dagen store hyldest startede i Holland, hvor Jonas Vingegaard rejste fra Amsterdam til Københavns Lufthavn.

Her blev han hentet i åben bil og kørt gennem de københavnske gader, indtil han nåede Rådhuspladsen til massiv jubel.

Jonas Vingegaard i Tivoli med sin kæreste, Trine Marie Hansen, og parrets datter, Frida. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Jonas Vingegaard i Tivoli med sin kæreste, Trine Marie Hansen, og parrets datter, Frida. Foto: Mads Claus Rasmussen

Da han sammen med en række af de andre Tour-ryttere havde været ude på balkonen, stod rådhuspandekagerne for skud, og til sidst blev dagen altså rundet af i Tivoli.

Torsdag fortsætter hyldesten af den danske Tour-vinder, når turen går hjem til Glyngøre, hvor han bor med sin kæreste, Trine Marie Hansen, og datteren, Frida.

