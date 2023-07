For første gang skal Jonas Vingegaards forældre se deres søn øverst på podiet på Champs-Élysées.

Sidste år var hverken Karina eller Claus Vingegaard i Paris, da Jonas Vingegaard kunne lade sig hylde som vinder af Tour de France.

Derfor er det en helt speciel oplevelse at være tilstede i år, fortæller de til B.T.

»Når han står på podiet, så tror jeg ikke, jeg kan undgå, at der triller en tåre,« siger Karina Vingegaard.

Vingegaard har vundet Tour de France for anden gang. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

»Det er meget, meget rørende. Også når folk kommer hen og siger noget til os. Man får en klump i halsen. Det er enormt rørende,« tilføjer Claus Vingegaard.

De stolte forældre følger Jonas Vingegaard så meget, tiden tillader det, men sidste år lykkedes det ikke at være i Paris på Tourens sidste dag.

Men det gjorde det i dag, og derfor tror de også på, at oplevelsen bliver anderledes, end den var, da Jonas Vingegaard vandt sidste sommer.

»Ja, det tror jeg egentlig, at det gør (bliver mere håndgribeligt, red.). Det var også fint at se det på tv, men det er lige så meget oplevelsen med at være her. Det er stort, det her,« siger Claus Vingegaard.

»På tv får du jo ikke den stemning, som du er en del af, når du er hernede,« siger Karina Vingegaard.

