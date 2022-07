Lyt til artiklen

Det var en glad Jonas Vingegaard, der mødte pressen efter 1. etape af Tour de France.

Danskeren kom ind i en fremragende tid i enkeltstarten rundt i Københavns gader.

»Jeg synes også, at det gik rigtig godt - faktisk lidt overraskende godt, vil jeg sige. Jeg synes ikke, at jeg tog chancer, men alligevel virker det som om, at det er glat derude,« siger han.

Og der var glat.

Det erfarede EF Education-EasyPost-rytteren Stefan Bisegger blandt andet, da han to gange røg i asfalten på den 13,2 kilometer lange rute.

»Mit forhjul var ved at skride et par gange, men jeg er da glad for, at jeg ikke tog chancer, for hvis jeg havde taget chancer, havde jeg da nok styrtet. Så jeg synes egentlig, at det gik rigtig godt, og jeg er godt tilfreds med min tid,« siger Jonas Vingegaard.

Sidste års toer havde glædet sig til at køre Tour de France i Danmark, og det skuffede bestemt ikke den 25-årige Jumbo-Visma-rytter.

»Det var jo helt fantastisk. Der var mange mennesker. Det var 13 kilometer med folk, der hepper, det var helt fantastisk. Jeg synes, at det ind til videre har været nogle helt fantastiske dage i København,« siger han og fortsætter:

»Man bliver da helt sikkert motiveret af det. Selvfølgelig er man i sin zone og så fokuseret, at man måske ikke lægger så meget mærke til det. Men alligevel lægger man mærke til, at der er rigtig mange mennesker derude, og det var rigtig fedt.«

