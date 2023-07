Jonas Vingegaard var sidste mand på talerstolen på Københavns Rådhus inden, at den dobbelte Tour-vinder skulle hyldes på balkonen.

Her havde Vingegaard en vigtig besked til børnene, da han ikke selv havde en særlig succesrig karriere som juniorrytter og til tider skulle kæmpe for at bevare troen på sig selv:

»Det er et godt signal på, at man skal blive ved med at tro på sig selv. Det er ikke altid, at man præsterer, men der er altid nogen, som har troet på mig, og på et tidspunkt tror man på sig selv. Det skal børn også gøre derude,« lød det fra Jonas Vingegaard, som fortsatte:

»Det seneste år har jeg haft troen til at tro på det, men under dette års Tour blev troen sat på prøven. Det var en hård kamp, vi havde. På et tidspunkt tog Pogacar det ene sekund efter det andet.«

Jonas Vingegaard fejres på balkonen på Københavns Rådhus onsdag den 26. juli 2023.

Heldigvis mistede Vingegaard aldrig troen på sig selv og holdets planer, som viste sig at give pote og en suveræn Tour-sejr på ny.

Det takkede han også danskerne for ude på balkonen:

»Tusind tak. Det er fantastisk, at der er mødt så mange mennesker op. Jeg føler nærmest, at jeg har hele Danmark i ryggen. I Paris var det fuldstændig fantastisk og jeg vil gerne sig tak til Danmark.«

