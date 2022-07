Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tårerne hang i øjenkrogen.

Og Jonas Vingegaard var næsten tom for ord, da han stillede op til interview efter dagens sejr i 11. etape ved årets Tour de France.

»Jeg kan ikke forstå det. Det er virkelig fantastisk. Det er svært at sætte ord på – det er, hvad jeg altid har drømt om. En etapesejr i Touren og så også den gule førertrøje. Fantastisk,« siger Vingegaard.

Den danske Jumbo-Visma-rytter havde ikke nået at sætte mange ord på sejren, før han nærmest blev overfaldet af holdkammeraten Wout van Aert.

»YEEES,« lød det fra van Aert, der gav Vingegaard et kæmpe kram, inden danskeren kunne fortsætte interviewet og fortælle om dagens masterplan.

»Vi lavede en plan fra starten af dagen, og du kan nok godt se, hvad planen var,« siger han.

Vingegaard kom i mål hele to minutter og 51 sekunder foran konkurrenten Tadej Pogacar, og han var da også nervøs for, om han skulle kæmpe med sloveneren hele vejen til stregen.

Men sådan gik det som bekendt ikke, da Pogacar gik fuldstændig kold undervejs.

Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Hvornår kunne du mærke, at Tadej (Pogacar, red.) ville knække?

»Da jeg angreb,« griner en kæk Vingegaard og fortsætter:

»Han var stærk hen over toppen af Col du Galibier. Jeg var lidt nervøs for, om han kørte max eller ej, men på den sidste stigning tænkte jeg: 'Hvis jeg ikke prøver, så vinder jeg ikke.' Selvfølgelig er en andenplads flot, men jeg prøvede det sidste år, og nu vil jeg i det mindste forsøge at gå efter sejren, og det gjorde jeg i dag. Nu er jeg glad for det lykkedes, og at jeg er i den gule trøje.«

Vingegaard skal nu kæmpe for at holde drømmen ved lige om gult i Paris, men inden danskeren kommer så langt, takker han sine holdkammerater for dagens etapesejr.

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

»Jeg tog en masse tid i dag, men jeg ville aldrig have gjort det uden mine holdkammerater. Så jeg vil takke hver og en af dem. Det var alle utroligt stærke i dag.«

Vingegaard bliver den syvende dansker til at køre i gult i verdens største cykelløb.

Du kan læse B.T.s dom over den vilde etape her.

Husk, du kan følge med live under hele Tour de France på bt.dk.