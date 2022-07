Lyt til artiklen

Han har været noget tilbageholdende i de sidste par dage, selv om Tour de France-sejren har virket ganske sikker.

Men efter lørdagens forrygende enkeltstart på 20. etape, hvor han afviste alle konkurrenter i kampen om den gule trøje, gav Tour de France-vinder Jonas Vingegaard tårerne frit løb undervejs i vinderinterviewet efter lørdagens etape.

»Det betyder alt. Det er virkelig utroligt. Det er svært for mig at sætte ord på, for det er det største indenfor cykelverdenen - og vi gjorde det,« siger han og tager et lettelsens suk.

Efter lørdagens etape kunne Jonas Vingegaard fejre sejren med sin kæreste Trine og datteren Frida - og da han blev spurgt om, hvordan det var at kunne fejre sejren med de to, fik Vingegaard problemer med at sætte ordene sammen.

»Ja.. At jeg kunne fejre det med med mine to piger på mållinjen, det betyder endnu mere for mig...«

Vingegaard fortæller videre, at han siden sidste års stærke og overraskende andenplads i Tour de France har troet på, at han kunne gøre tage sejren.

»Det er både en lettelse, og ja.. Jeg er bare så glad og stolt.«

Efter dagens etape brød holdkammerat og etapevinder Wout Van Aert ud i tårer på Jonas Vingegaards vegne, og det rører danskeren.

»Hele holdet er utroligt. Det viser bare, hvor tætte vi er på dette hold. Alle er så glade for hinanden, og jeg er virkelig, virkelig glad for, at Wout vandt i dag. De er virkelig mine venner her på holdet. Ja, brødre.«

Vingegaard fortæller desuden, at han kommer til at fejre lørdagens succes ved aftenbordet med Jumbo-Visma, hvor han vil takke alle for deres bidrag til triumfen.