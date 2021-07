Jonas Vingegaard kørte et brag af en enkeltstart på lørdagens etape og forsvarede dermed sin samlede andenplads i årets Tour de France.

Dermed er den 24-årige dansker snublende tæt på at lave et historisk dansk resultat inden søndagens paradekørsel til Paris – og det er lidt at svært at fatte for hovedpersonen selv.

»Jeg har ikke forstået det. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg er helt uden ord,« siger en rørt Jonas Vingegaard til TV2.

Søndag kører Jonas Vingegaard til Paris på den sidste etape i Tour de France, og medmindre alt går galt, vil han efterfølgende kunne træde op på podiet på Champs-Élysées som den første dansker i 25 år.

»Det betyder meget for karrieren, at jeg ved, jeg kan det her. Jeg har aldrig rigtig vidst, hvordan jeg ville have det i en tredje uge. Jeg ved, når jeg forbereder mig, som jeg skal, kan jeg også være der i tredje uge. Det er selvfølgelig dejligt at vide,« fortæller Vingegaard.

Jumbo-Visma-danskeren var inden lørdagens enkeltstart kun seks sekunder foran Richard Carapaz, men Vingegaard satte sin direkte podierival fuldstændig til vægs på den 30,8 kilometer lange enkeltstart.

Vingegaard kørte i tiden 36 minutter og 25 sekunder, hvilket rakte til en tredjeplads på dagens enkeltstart.

Holdkammeraten Wout van Aert vandt lørdagens etape, mens danske Kasper Asgreen måtte nøjes med andenpladsen.

Tadej Pogacar cruisede enkeltstarten i mål som nummer otte, og dermed kommer den slovenske superstjerne til at hive den gule førertrøje over hovedet i den franske hovedstad – for andet år i træk.