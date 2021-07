Jonas Vingegaard fortsætter med at imponere i dette års Tour de France.

Med et endnu mere fast greb på andenpladsen ligner det umiskendeligt en podieplads for den 24-årige Tour-debutant fra Glyngøre. Og det går ikke ubemærket hen i hjembyen.

Det forklarer nabo til Jonas Vingegaard og provst i Salling Provsti Susan Aaen i 'Go' morgen Danmark'.

»Vi er en stor flok, som synes, at Jonas selvfølgelig skal fejres. Der kommer mange mennesker på gaden, et arrangement i den lokale bypark og et kæmpe festfyrværkeri om aftenen. Der venter Jonas rigtigt mange gode ting, når han vender hjem.«

Det er ikke kun folk i den by, han bor i, som for alvor holder øje med Jumbo-Visma-rytterens præstationer.

For også hjemstavnen i Hillerslev og Thisted har fået øjnene op for cykelsporten – og især Jonas Vingegaards præstationer indtil videre.

»Man møder folk, som også er stolte af ham. Jeg tror, at hele Thy ser cykling for tiden. Hver gang man kommer ned i den lokale brugs, så er der altid nogen, der lige skal spørge indtil ham,« lød det torsdag fra Jonas Vingegaards forældre i et interview med B.T.

Netop torsdagen etape bød på den anden andenplads i træk – kun overgået af manden i den gule trøje, Tadej Podacar, som Vingegaard er fem minutter og 45 sekunder efter.

Resultatet i går betød dog, at Vingegaard selv nu for alvor tror på den podieplads, som ingen dansker har opnået, siden Bjarne Riis vandt Tour de France for præcis 25 år siden.