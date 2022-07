Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er ikke sket siden 1994, at tre danskere har vundet en etape i den samme Tour de France.

Men nu er det tid til at genstarte uret for netop den tælling! Trek-Segafredos Mads Pedersen var fredag hurtigste mand over målstregen i Saint-Etienne – og dermed slutter han sig til Magnus Cort og Jonas Vingegaard i klubben af danskere med etapesejre.

Sidstnævnte er blæst helt bagover af den succes, som danskerne har ved dette års Tour de France.

»Det er fuldstændig fantastisk med tre etapesejre. Det er virkelig, virkelig fedt,« siger Vingegaard i sin gule trøje, som han trygt bevarede på 13. etape.

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

»Jeg er glad for, at Mads vandt i dag. Det er altid stort at vinde en etape i Tour de France. Eller, jeg har jo kun vundet én, men det var virkelig stort for mig, så jeg går ud fra, det er stort for Mads, og jeg er glad på hans vegne.«

Jonas Vingegaard havde for første gang en noget rolig dag i gult, da dagens etape ikke bød på store udfordringer for ham og Jumbo-Visma-holdet.

»Planen for i dag var at holde så meget på energien som muligt. Derfor ville vi ikke hente udbruddet.«

Det gav ham tid til at nyde sit eget gule skær.

Foto: GUILLAUME HORCAJUELO Vis mere Foto: GUILLAUME HORCAJUELO

»Jeg har nydt det begge dage. Det har været virkelig fedt indtil videre. Jeg nyder hver dag, jeg har trøjen, og jeg vil fortsætte med at kæmpe hver dag for at holde på den trøje,« siger Vingegaard, der særligt har bemærket den øgede opmærksomhed, der følger med at være Tour de Frances bedste rytter.

»Det er rigtigt. Der er mere opmærksomhed og fokus på mig med en gul trøje.«

»Jeg regnede også med, at der ville komme mere, og jeg er ikke overrasket omkring, hvordan det er. Jeg vidste, der ville være flere øjne på mig. Jeg har det godt med det, og det er bare en del af det hele,« siger den danske cykelstjerne fra Glyngøre.

Vingegaard fører i øjeblikket Tour de France med 2 minutter og 22 sekunder ned til førsteudfordreren og forhåndsfavoritten Tadej Pogacar.

HER kan du læse B.T.s dom over 13. etape, hvor vi fremhæver dagens dansker, det vi taler om og dagens op- og nedtour.