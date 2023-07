Få danskere har set lige så mange Tour de France-løb, som Jørgen Leth har.

Og skal man tro den legendariske TV 2-kommentator, så er vi i øjeblikket vidner til et Tour de France, som kun få udgaver af det mytiske cykelløb kan matche.

For begejstringen er ikke til at undervurdere, da B.T.s Tour de France-podcast 'Touren på bagsædet' fanger Jørgen Leth til en snak om de dramaer, løbet allerede har givet efter syv etaper, hvor særligt duellen mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar har bjergtaget cykelfans verden over.

»Der er ingen tvivl om, hvad jeg synes. Det er indtil videre et af de bedste Tour de France, jeg kan huske - det bedste i flere årtier!«

Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

»Jeg har aldrig set et Tour de France starte så stærkt og et løb, der allerede rummer så meget kamp mellem store personligheder, som dette gør. Det er helt fantastisk, synes jeg«, siger Leth begejstret og forklarer:

»Jeg har set mange løb. Jeg har set cykelløb i mange år, og jeg har ikke set mange løb, der kan matche det her. Måske i 1989 - året med Greg LeMond og Laurent Fignon (hvor LeMond vandt med otte sekunder, red.). Ellers er det et helt enestående løb rent spændingsmæssigt.«

»De kører dristigt og vover pelsen. Det er et løb lige efter min smag. Der er tale om alle de gammeldags dyder. Det er mod, opofrelse og drama bag kulisserne, som vi har set med van Aert (og Jonas Vingegaard, red.).«

Og det er altså særligt den dramatiske udvikling i kampen mellem Vingegaard og Pogacar, der får Jørgen Leth helt op af stolen.

Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

»Det var utroligt, at Pogacar kunne rejse sig og svare igen på 6. etape, efter han blev trynet dagen før. Det gør løbet meget spændende.«

»Det var kedeligt, hvis Vingegaard var fortsat med at ydmyge ham. Nu er det helt uklart, hvem der er bedst. Man får ikke en bedre duel. Det er underholdning og spænding på meget højt plan,« siger Leth og tilføjer:

»Det er kun en fordel, at det har udviklet sig uventet, og vi får nye sider af de samme ryttere at se. Det er ikke til at beregne, og det er dejligt.«

Og mens Leth spændt har fulgt Pogacar åbne kampen om den gule trøje igen, så tror han på Vingegaard i gult i Paris - men ikke uden kamp.

»Jeg tror nu stadig på Vingegaard. Men jeg kan godt lide, at der er spænding om det. Det gør hver etape til et selvstændigt drama, og der kommer til at ske mange ting i det her løb. Allerede på Puy de Dôme (9. etape, søndag, red.) får vi en tvekamp af høj, høj karat,« slutter Leth.

Du kan høre hele den seneste udgave af B.T.s Tour de France-podcast herunder. Her giver Bjarne Riis blandt andet sit besyv med om begivenhederne og rytterstafetten bliver givet videre til Mads Pedersen.