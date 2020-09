Som cykelrytter til et stort etapeløb er det vigtigt at få restitueret.

Og det skulle man helst gøre liggende i sin seng på hotelværelset med benene ofte, dengang de to kammerater Brian Holm og Jesper Skibby kørte som professionelle.

Men nogle gange blev kedsomheden altså for meget for Jesper Skibby, hvilket på ét tidspunkt resulterede i et fjernsyn, der fik sig en tur i en italiensk sø.

Hver dag under Tour de France fortæller de to danske cykellegender Brian Holm og Jesper Skibby i en videoserie hos B.T. og på Facebook historier fra de gode gamle dage og vilde fester, om cykelsportens største divaer, tidligere holdkammerater og meget meget mere.

I denne omgang mindes den danske Deceuninck-Quick Step-sportsdirektør Brian Holm en historie fra Italien, hvor de samme kedelige italienske fjernsynskanaler til sidst fik Skibby til at slukke for fjernsynet på alternativ vis. Få hele historien i videoen øverst.

»Man prøver desperat og tror, at der lige pludselig kommer en cowboyfilm eller et eller andet, og der er bare de der italienske lortekanaler. Man trykker per automatik og håber på, der sker et eller andet. Det gjorde der ikke, og på et tidspunkt havde du (Jesper Skibby, red.) ligget og bandet og svovlet over, at der ikke var noget i tv. Man kunne ikke lave andet jo. Jan Siemons (tidligere rytter, red.) siger så: 'Så smid lortet ud ad vinduet',« fortæller Brian Holm.

Og det gjorde Jesper Skibby så. Smed fjernsynet ud ad vinduet og lige ned i Como-søen.

»Siemons sad med fjernbetjeningen, og så siger han: 'Så kan vi heller ikke bruge dén til noget', og så kastede han den ud.«