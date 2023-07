Han er blevet hyldet og fejret for sin fantastiske Tour de France-triumf, men roserne fortsætter med at vælte ned over Jonas Vingegaard.

Nu melder endnu en legende sig i koret.

Den tidligere Tour-vinder Jan Ullrich elskede det, han så fra den danske cykelstjerne i Touren.

Det siger han til Bild.

»Han viste stort set ingen svagheder. Jeg vil faktisk sige, at han ingen viste. Han afværgede ethvert angreb fra Tadej Pogacar og mestrede alle hektiske situationer,« siger den tyske cykellegende.

»Som på etapen til Courchevel, hvor to ryttere hjalp ham på sidste stigning. Fabelagtigt!«

Jan Ullrich, der i sin tid var en af verdens absolut bedste i kampen mod uret, blev blæst bagover af Vingegaards præstation på enkeltstarten.

»Jeg kunne ikke selv have gjort det bedre. Seriøst, fantastisk! En klasse for sig. Exceptionelt godt kørt!« fortsætter Jan Ullrich, som vandt VM i enkeltstart to gange.

Jan Ullrich vandt Touren i 1997, mens han hele fem gange blev nummer to - efter Bjarne Riis, Marco Pantani og Lance Armstrong.

Tyskeren får endnu en mulighed for at beundre Jonas Vingegaards kørsel, når danskeren stiller til start i Vuelta a España, der begynder 26. august.